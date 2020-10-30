الألاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة اليوم بساحات المسجد الأقصى المبارك، بالرغم من إجراءات قوات العدو الاسرائيلي التي حاولت منع وصول المصلين.

وتوافد آلاف المصلين منذ ساعات الفجر من مدينة القدس والداخل الفلسطيني المحتل ضمن قوافل الأقصى التي قامت بنقلهم، في حين قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن “حوالي 10 آلاف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة بالمسجد”.

كما انتشر عشرات الشبان المتطوعين في باحات المسجد الأقصى، وعملوا على توزيع الكمامات وسجادات الصلاة على المصلين، إلى جانب ترتيبهم في صفوف متباعدة.

على الصعيد ذاته، قال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس إن المقدسيين وأهالي الداخل المحتل سيعبرون اليوم عن حبهم للرسول الكريم ورفضهم لمحاولات الإساءة اليه من قبل فرنسا وغيرها.

وسبق أن دعا خطيب الأقصى لأن يكون اليوم الجمعة يوم غضب نصرة للنبي محمد، وتعبيرا عن الاحتجاج والرفض لمحاولات الإيذاء بحقه واحتفالا بذكرى مولده.