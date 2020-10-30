"النشار" يوضّح ما جرى بشأن سحب عطاءات المقاولين لبناء مستشفى رفح

أوضح رئيس جمعية أصدقاء مجمع رفح الطبي المهندس "عيسى النشار" ما تم حول سحب عطاءات المقاولين لبناء مستشفى رفح.

وقال النشار في تصريحات لـ"إذاعة القدس"، إن المال المطلوب لبناء مستشفى رفح لم يصل حتى اللحظة، مشيرا إلى أن المعلومات التي وصلتهم أن المال موجود.

وأضاف: "مدة التأمينات للمشروع انتهت تقريباً وعلى الجميع التجديد، مبينًا أن الأمر مكلف للمتقدمين للعطاءات؛ لذلك سحبوا التأمينات حتى لا يتم التجديد".

وأوضح النشار، أنه "بمجرد وصول المال القطري سيتضح على من سيرسو العطاء من المقاولين، وبمجرد الاتفاق مع مقاول يمكن له أن يجدد التأمين".

وأشار إلى أن "المسألة ليست مسألة إلغاء، فالمشروع قائم والعطاء لم يتغير وما حصل هو تأخر وصول المال الذي أحدث المشكلة".

وتابع النشار: "نأمل أن يصل المال في القريب حتى نبدأ في تنفيذ المشروع، فكل المتطلبات جاهزة، من مخططات هندسية وغيرها".