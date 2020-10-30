استطلاع "إسرائيلي": تراجع شعبية نتنياهو في مقابل ارتفاع شعبية "يمينا"

أظهر استطلاع أسبوعي، اليوم الجمعة تراجع شعبية زعيم حزب الليكود ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو مرة أخرى، حسب صحيفة "معاريف"، في مقابل ارتفاع شعبية تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت.

وأظهر الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات الكنيست الآن، لحصل الليكود على 28 مقعدا، أي بتراجع مقعدين عن استطلاع الأسبوع الماضي. وفي المقابل، يحصل تحالف "يمينا" على 21 مقعدا، أي بزيادة مقعد واحد عن استطلاع الأسبوع الماضي.

وما زالت كتلة "ييش عتيد – تيلم"، برئاسة يائير لبيد، القوة الثالثة، بحصولها على 17 مقعدا، حسب الاستطلاع، ما يعني تراجعها بمقعد واحد قياسا بالاستطلاع السابق. وارتفعت شعبية حزب "كاحول لافان" برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، بمقعد واحد عن الاستطلاع السابق، ليحصل على 10 مقاعد في الاستطلاع الحالي.

وفيما القائمة المشتركة ممثلة بـ15 مقعدا في الكنيست الحالية، توقع الاستطلاع الحالي تراجع تمثيلها إلى 12 مقعدا، وهو ما توقعه استطلاع الأسبوع الماضي أيضا. وقال معدو الاستطلاع إن هذا التراجع متأثر من أن 35% من الناخبين العرب مترددون ولم يقرروا شكل تصويتهم في الانتخابات المقبلة.

وتوقع الاستطلاع حصول حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، أي بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق، وشاس 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 8 مقاعد، ميرتس 6 مقاعد.

وقال 65% من المشاركين في استطلاع نشرته إذاعة 103FM اليوم، إن نتنياهو ملائم لمنصب رئيس الحكومة، بينما اعتبر 35% أن بينيت ملائم أكثر من نتنياهو لهذا المنصب.

وحسب استطلاع الإذاعة، فإن الليكود سيحصل على 28 مقعدا، و"يمينا" على 20 مقعدا، لكن تبين منه أن قوة معسكر اليمين والأحزاب الحريدية ثابتة عد حدود 65 مقعدا، وذلك حتى لو خاض الانتخابات حزب وسطي برئاسة رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، الذي يتوقع حصوله على 7 مقاعد

وفي هذه الحالة ستتراجع قوة "ييش عتيد – تيلم" إلى 14 مقعدا، القائمة المشتركة 14 مقعدا، "كاحول لافان" 9 مقاعد، شاس 9، "يهدوت هتوراة" 8، "يسرائيل بيتينو" 7، ميرتس 4 مقاعد.

وفي حال عدم خوض الحزب الجديد الانتخابات، فإن الأصوات التي حصل عليها ستوزع على أحزاب المعارضة، بحيث سيحصل ليبرمان على مقعد إضافي منها