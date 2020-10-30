صحيفة عبرية تكشف دور بن سلمان في توطيد العلاقة بين نتنياهو والخرطوم

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، أن أصدقاء لـ"إسرائيل" ساعدوا الموساد في تمتين العلاقة بين نتنياهو والخرطوم، من بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن ابن سلمان وظف تأثيره وعلاقاته مع رئيس الموساد يوسي كوهين، و"فتح محفظته" لتعزيز العلاقة مع الخرطوم.

وأضافت الصحيفة، أن الموساد الذي تعقّب على مدى سنوات شحنات السلاح من إيران إلى حماس عبر الخرطوم، تحوّل إلى محور مركزي في الاتصالات بين نتنياهو والقيادة السودانية، موضحةً أن هذا ما كان ليحصل لولا المساعدة من أصدقاء في الكواليس.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أنّ السودان و"إسرائيل" وافقا على تطبيع العلاقات.

وأتت هذه الخطوة بعدما أعلن ترامب رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، بعد دفع الأخيرة 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا الإرهاب الأميركيين.

وكشف مجلس الوزراء السوداني في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عن اشتراط الولايات المتحدة الأميركية تطبيع العلاقات بين السودان و"إسرائيل"، لشطب البلاد من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب.

الجدير بالذكر، أن السودان تشهد موجة غضب شعبية رفضاً للتطبيع، حيث أحرق متظاهرون سودانيون على إحراق العلم الإسرائيلي احتجاجاً على اتفاق التطبيع، وردّدوا هتافات منددة برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان.