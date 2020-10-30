سابقة خلال يوم واحد.. العالم يسجل نصف مليون إصابة بفيروس كورونا

أظهرت أخر الاحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا، أنه تم تسجيل نحو نصف مليون إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء.

ووفقا للتقارير، ارتفعت الإصابات العالمية بفيروس كورونا بأكثر من نصف مليون حالة في يوم واحد في زيادة قياسية يومية مع استمرار تسجيل قفزات يومية في أنحاء دول نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وزادت الإصابات اليومية العالمية بالفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، حوالي 25 في المئة خلال أقل من أسبوعين، حيث شهد العالم تسجيل 400 ألف إصابة يوميا للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت معظم البلدان الغربية وأجزاء من أميركا اللاتينية تسجيل زيادات قياسية يومية في عدد الحالات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبدأ كثير من الحكومات، باستثناء الولايات المتحدة بشكل لافت للنظر، اتخاذ إجراءات مشددة للسيطرة على انتشار الفيروس.

ويبلغ إجمالي الإصابات العالمية 44.7 مليون حالة فضلا عن 1.17 مليون وفاة، وفقا لرويترز.

وسجلت أوروبا وأميركا الشمالية واللاتينية أكثر من 66 في المئة من حالات الإصابة العالمية وأكثر من 76 % من الوفيات.