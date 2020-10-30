عقوبات أمريكية جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران

فرضت الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بإيران، وفق ما أفادت به وزارة الخزانة الأمريكية.

وحسب ما نقلته وكالة "رويترز" فإن بعض الكيانات المعاقبة تقع في الصين وسنغافورة، مشيرة إلى أنها حددت 8 كيانات شاركت في عمليات بيع وشراء منتجات بتروكيماوية إيرانية.

وكانت الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على إيران في الأسبوع الماضي، طالت سفير طهران في بغداد إيرج مسجدي وعدة كيانات إيرانية اتهمتها واشنطن بالتدخل في الانتخابات.

يشار إلى أن الاستخبارات الأمريكية اتهمت إيران في وقت سابق بالتدخل في الانتخابات الأمريكية القادمة بهدف زعزعة الاستقرار في الولايات المتحدة والحيلولة دون إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للبلاد.