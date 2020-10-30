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ارتفاع الوفياة لـ33 حالة..

تسجيل حالة وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:57 - 30 أكتوبر 2020
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تقارير
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سجلت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، حالة وفاة وإصابة 178 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة في بيان صحفي لها، بوفاة المواطن فريد علي محمود عبدالنبي 53 عام في مستشفى غزة الأوروبي، وهو من مدينة رفح وكان يعاني من سرطان المريئ.

وقالت إنها أجرت 2293 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة في بيانها، أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 6347، حيث وصل عدد الحالات النشطة 2377 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 3937 حالة، في حين سجلت 33 حالة وفاة منذ بداية انتشار الجائحة في القطاع.

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