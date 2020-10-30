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قاتل عائلة دوابشة سيقدم استئنافًا بشأن الحكم الصادر بحقه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:02 - 30 أكتوبر 2020
احد قتلة عائلة دوابشة احد قتلة عائلة دوابشة
تقارير
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أبلغ عميرام بن أولئيل المستوطن الإسرائيلي، والمدان الرئيس بقتل عائلة دوابشة حرقًا في نهاية تموز 2015 في نابلس، المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه سيقدم عبر فريق الدفاع الخاص به استئنافًا بشأن الحكم الذي صدر بحقه.

وقالت مراسلة قناة ريشت كان العبرية، إن بن أولئيل سيقدم عبر فريق الدفاع عنه الاستئناف للمطالبة بإعادة مقاضاته أو تخفيف الحكم، مشيرةً إلى أنه يريد إعادة النظر في قبول بعض اعترافاته.

وأضافت أن فريق الدفاع سيقدم بشكل تفصيلي كامل الأسباب الخاصة بالاستئناف.

وكانت محكمة اللد المركزية "الإسرائيلية" منتصف الشهر الماضي، قضت بحق بن أولئيل، حكمًا بالسجن المؤبد 3 مرات و20 عامًا، ودفع تعويض مالي، لعائلة دوابشة.

 

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