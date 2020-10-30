"إسرائيل" تسجل 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت "إسرائيل"، أمس الخميس، 630 شخصا بفيروس كورونا أمس، بعد إجراء أكثر من 36 ألف فحص. وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 1.8%.

وأضافت الصحة "الإسرائيلية"، أن 738 مريضا بكورونا يرقدون في المستشفيات، بينهم 410 في حالة خطيرة، ويخضع 190 مريضا للتنفس الاصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس 2511 شخصا.

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي أمس، أنه "يُنظر إلينا على أننا قصة نجاح"، في إشارة إلى تعامل حكومته مع أزمة كورونا، على الرغم من انتقادات واسعة واجهتها سياسات حكومته في التعامل مع الأزمة، ما تُرجم إلى تراجع تأييده في استطلاعات الرأي.

وقال نتنياهو إن تراجع معدل الإصابة وتباطؤ انتشار الفيروس لم يكن نتيجة "معجزة، وإنما نتيجة قرارات راجحة بخفض مستوى الإصابات وحسر انتشار الفيروس. ولو لم نتصرف بهذه الطريقة لكنا في مكان مختلف تماما. أنقذنا العديد من الأرواح، القيادة تعني اتخاذ القرارات الصحيحة حتى لو كانت صعبة ولا تحظى بشعبية".

واستدرك قائلا: "الوضع تحسن، لكنه هش للغاية. يجب ألا ندخل في حالة من الرضا عن النفس". وشدد نتنياهو على أنه "ليكن واضحا للجميع - إذا تفاقم الوضع في مدينة ما، فلن أتردد في تطويق المدينة"، وتابع "بغض النظر إذا كانت هذه المدينة في الوسط العربي أو الحريدي أو أي قطاع كان".

وأوضح أن حكومته قد تفرض قيودا مشددة على "مدينة برتقالية لمنعها من التحول إلى اللون الأحمر".