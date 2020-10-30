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الاحتلال يعتقل مواطنا من الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:11 - 30 أكتوبر 2020
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجلدة في مدينة الخليل واعتقلت بسام القواسمي بعد تفتيش منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

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