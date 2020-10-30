سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 30/10/2020 في السوق السوداء والمصرف المركزي

تقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 30/10/2020، في السوق السوداء.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الجمعة نحو 2460 ليرة للشراء و2490 ليرة للبيع، مقابل 2428 ليرة للشراء، 2458 ليرة للبيع في السوق السوداء أمس الخميس.

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة حسب النطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية الثلاث، "دمشق، وحلب، وإدلب" بفوارق تصل إلى 50 ليرة.

واستقر سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير عن تعاملات الأيام الماضية.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

سعر اليورو والإسترليني مقابل الليرة السورية

سجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية نحو 2867 ليرة للشراء، و2907 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقابل 2864 ليرة للشراء، 2905 ليرات للبيع أمس الخميس.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية اليوم الجمعة عند 3168 ليرة للشراء، و3217 ليرة للبيع، مقابل نحو 3153 ليرة للشراء، 3202 ليرة للبيع أمس الخميس.

سعر صرف الريال والدرهم والدينار مقابل الليرة السورية

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية نحو 654 ليرة للشراء، و665 للبيع اليوم الجمعة مقابل 645 ليرة للشراء، و656 ليرة للبيع أمس.

وسجل الدرهم الإماراتي عند فتح التعاملات اليوم الجمعة، نحو 667 ليرة للشراء، و678 ليرة للبيع مقابل نحو 658 ليرة للشراء، و669 ليرة للبيع عند إغلاق تعاملات الخميس.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند مستوى 8025 ليرة للشراء و8148 ليرة للبيع خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، مقابل نحو 7925 ليرة للشراء، و8049 ليرة للبيع عند إغلاق أمس.