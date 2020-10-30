انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في فلسطين المحتلة

1:28 - انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة داخل فلسطين المحتلة.

1:32 - مصادر صهيونية تتحدث عن عدم وجود اي سبب حتى اللحظة عن هذا الخلل.

1:38: مصادر صهيونية تتحدث عن انهيار الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء الصهيونية.

1:40 - المستوطنات والمدن المحتلة التي انقطعت عنها الكهرباء: القدس، ‫تل_أبيب، ‫حولون، ‫اسدود، أور عكيفا، ‫نتانيا، ‫حيفا، ‫رحوفوت وبعض المستوطنات غلاف غزة

1:50 – انقطاع التيار الكهربائي بهذا الحجم يجب أن ينجم عن شيء قوي جدًا

1:52 - توقف إشارات المرور في مناطق واسعة بعد انقطاع التيار الكهربائي

1:54 - انهيار خط اتصالات الطوارئ لدى الاحتلال



1:54 - شركة الكهرباء: "هناك الآن فصل للأحمال. يتم إعادة الكهرباء تدريجياً إلى جميع العملاء"

2:00 - راديو الجيش: " كان انقطاع التيار الكهربائي بسبب خلل في أنظمة الإنتاج، لذلك كان على إدارة الكهرباء وقف تدفق الكهرباء إلى عدة مناطق لمنع انهيار أوسع للنظام"