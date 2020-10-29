أسعار الذهب العالمي يترفع مع توقف صعود الدولار

شهدت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، ارتفاعا بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، إذ غذى توقف موجة صعود الدولار عمليات شراء في المعدن، بحثا عن الملاذ الآمن في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وقبيل الانتخابات الأمريكية.

وارتفع الذهب 0.1 في المئة إلى 1879.71 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين عمد بعض المستثمرين إلى استغلال تراجع أمس الأربعاء إلى أدنى سعر في شهر لشراء المعدن. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1880.10 دولار.

وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع الأولية لدى "سي.إم.سي كومتريد"، إن الانتخابات الأمريكية وتوقع أن يتوقف مؤشر الدولار عن الصعود يرفعان الذهب، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأضافت أنه "في اقتصادات عملاقة مثل فرنسا وألمانيا، تزداد حالات كوفيد-19 ليتجهوا إلى فرض الإغلاقات من جديد. لذا في هذا الوضع، يحدث بعض الشراء في الذهب بحثا عن ملاذ آمن."

ونزلت الفضة 0.6 في المئة إلى 23.28 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3 في المئة مسجلا 870.02 دولار. وصعد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 2247.76 دولار للأوقية.

واضطرت فرنسا وألمانيا، أكبر اقتصادين أوروبيين، إلى إعادة فرض الإغلاقات العامة لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

ويبدي بعض المستثمرين ترددا في شراء الأسهم بسبب الضبابية التي تحيط بانتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني في الولايات المتحدة.