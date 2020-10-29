ميلان يهزم براغ بثلاثية في الدوري الأوروبي

فاز ميلان الإيطالي على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 3-0، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة، من دور المجموعات دمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية ميلان: إبراهيم دياز في الدقيقة 24، ورفائيل لياو في الدقيقة 57، وديوغو دالوت في الدقيقة 66.

وشهد اللقاء إهدار مهاجم ميلان زلاتان ابراهيموفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل ليل الفرنسي على أرضه مع سلتيك الاسكتلندي 2-2.

ويتصدر ميلان المجموعة. برصيد 6 نقاط، ثم ليل 4، يليه سلتك نقطة، وسبارتا براغ بدون نقاط.

من جانبه، تغلب ليستر سيتي الإنجليزي على مضيفه أيك أثينا اليوناني 2-1، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابع.

سجل جايمي فاردي (د18 من ركلة جزاء) وحمزة تشودري (د39) للستر، ومعمر تانكوفيتش (د49) للخاسر.

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز سبورتينغ براغا البرتغالي على مضيفه زوريا لوهانسك الأوكراني بهدفين لباولينيو (د4) ونيكولاس غايتان (د11) مقابل هدف لدميترو ايفانيسينيا (د90).

ويتصدر ليستر ليستر سيتي وسبورتينغ براغا المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما ظل أيك وزوريا بدون نقاط.

إلى ذلك، فاجأ رويال أنتويرب البلجيكي ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي وتغلب عليه بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة.

وأحرز ليور ريفايلوف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 29.

وفي المجموعة ذاتها، فاز لاسك لينتس النمسوي على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 4-3.

ويتصدر رويال المجموعة بـ6 نقاط، يليه توتنهام ولاسك بـ3 نقاط، وبقي لودوغوريتس بدون نقاط