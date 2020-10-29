حلاوة المولد تشهد اقبالا متوسطا في الأسواق المصرية

شهدت الأسواق المصرية خاصة محلات الحلويات إقبالا متوسطا خلال هذا الموسم بالرغم من انخفاض الأسعار لبعض الأصناف عن العام الماضي بسبب انخفاض أسعار السكر بحسب ما أكدته شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقالت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا منذ بداية موسم المولد النبوي الشريف، مشيرا الي أن الأسعار تعتبر مناسبة للجميع وان جميع الفئات تمت مراعاتها في هذا الموسم، موضحة أن هناك تنوع في المعروض بالسوق خاصة من حيث السعر.

سعر عبوات حلاوة المولد

ويتراوح متوسط سعر العبوات في السوق بين 50- وحتى 1500 جنيها، و تحتوي العبوات من 50جنيها وبها 10 قطع متنوعة، إلى 1500 جنيه بها أكثر من 200 قطعة متنوعة، وتأتى محتويات، وأيضا يتواجد بالأسوق علب بـ65 جنيها بها 17 قطعة، وأخرى بـ450 جنيها بها 120 قطعة، و550 جنيها بها 65 قطعة من الأنواع الفاخرة حيث تتضمن فسدق وبدقية وبسيمة ولديدة، ويوجد علبة بـ900 جنيه بها 85 قطعة من أصناف فاخرة .

سعر قطع حلاوة المولد

وسجلت أسعار القطع فتبدأ 2 جنيه وهى الفولية وتصل إلى 55 جنيها للفسدقية الكبيرة، وتعد أبرز القطع الفردية الحمصية الصغيرة بـ4 جنيهات والملبن الجيلي بـ7.5 جنيه، والملبن السادة بـ 7.5 ودمية البندق الصغيرة 10 جنيهات والفسدق بـ15 جنيها، وملبن المكسرات بـ20 جنيها وعلف الفول الكبير بـ 20 جنيها واللديدة 25 جنيها، وباكت البندق بـ35 جنيها، وباكت الكاشو بـ 45 جنيها وباكت اللوز بـ40 جنيها، وبالنسبة للحصان والعروسة فتبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 100 جنيه بالنسبة للحصان، وتأتى العروسة بسعر يبدأ من 20 جنيها حتى 120 جنيها .

وكانت دار الإفتاء المصرية استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1442هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر صفر الموافق 16 أكتوبر لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1442هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

كما أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ غدا السبت 17 أكتوبر لعام 2020ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام 1442 هجريا، وأن بعد غدا الأحد الموافق 18 أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441هجريًّا، وبهذا يكون المولد النبوي الشريف 2020 يوم 29 أكتوبر الحالي.