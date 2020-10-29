الولايات المتحدة تقدم شكوى بشأن صواريخ إيرانية صادرتها في بحر العرب

رفعت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، شكوى مدنية تتعلق بشحنات صواريخ إيرانية صادرتها البحرية الأمريكية من قوات الحرس الثوري الإيراني في بحر العرب.

وقال النائب العام المساعد لشعبة الأمن القومي جون ديمرز، إن الشكوى تتعلق بمخططات معقدة أعدها الحرس الثوري الإيراني لشحن الأسلحة إلى اليمن والوقود إلى فنزويلا بطرق سرية، مضيفا أن هذين البلدين يشكلان تهديدات كبيرة على أمن واستقرار منطقتهما، بحسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني.

واضاف ديمرز: "تُظهر هذه الإجراءات التزامنا بالعمل مع جميع شركائنا في إنفاذ القانون لوقف تدفق الأسلحة غير المشروعة والنفط والأموال من الحرس الثوري الإيراني والمنظمات الأخرى التي من شأنها إلحاق الضرر بالولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، صادرت البحرية الأمريكية الأسلحة من سفينتين بلا علم في بحر العرب في 25 نوفمبر 2019 و9 فبراير 2020. تضمنت الأسلحة 171 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات، وثمانية صواريخ أرض جو، ومكونات صواريخ كروز للهجوم البري، ومكونات صواريخ كروز المضادة للسفن، ومكونات أخرى للصواريخ.