الصحة: المرحلة الحالية غير مطمئنة وقد نضطر لإغلاق مناطق فطاع غزة

حذرت وزارة الصحة بغزة، من زيادة حدة منحنى انتشار الوباء في الأيام الأخيرة يشير لمرحلة غير مطمئنة، مشيرة إلى أنها لا زالت تحذر من تداعياتها.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن مناطق جباليا والنصيرات وحي الامل بخان يونس وشرق رفح تشهد تزايد ملحوظ في اعداد الإصابات، داعية الجميع بالالتزام التام باجراءات الوقاية.

وأضافت الصحة، أن هناك فئة من المواطنين تعاملت مع اجراءات التخفيف بشكل خاطئ واعتبرت ان الامور تسير نحو الاستقرار واحتواء الحالة الوبائية، مشيرة إلى ذلك خاطيء.

وتابع في بيانها: "يجب ان يتفهم الجميع ان التخفيف المدروس جاء استجابة لحاجات المجتمع بالتوازي مع ضبط الحالة الوبائية".

وأوضحت الصحة، أن التزام المواطنين هو نقطة الارتكاز في استمرار عجلة الحياة ونجاح جهود تثبيط الانتشار.

وبينت إلى أن إغلاق المناطق هو حل متأخر وهي عملية مؤلمة تتعطل فيها حاجات الناس والمسيرة التعليمية، محذرة أنها قد تضطر اليها في حال استمر استهتار وعدم التزام المواطنين.

كما حذرت الصحة، أن المرحلة الحالية غير مطمئنة، مبينة أنها تحتاج الى اعلى درجات المسؤولية وتضافر الجميع من اجل الخروج منها بأقل الخسائر.

ودعت الشباب بالانطلاق في مبادرات تعزيز وعي المواطنين والالتزام بالضوابط الصحية.

وطالبت الصحة، الفصائل والوجهات والمخاتير ومؤسسات المجتمع واولياء الامور الى ان يأخذوا دورهم في تعزيز السلوك المجتمعي والتزام المواطنين باجراءات السلامة والوقاية.