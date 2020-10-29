"إسلامي قلقيلية" و"كرمل يطا" يفتتحان دوري الدرجة الأولى بالتعادل السلبي

تعادل فريقا إسلامي قلقيلية وشباب كرمل يطا سلبيا في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ستاد الجامعة الامريكية في جنين، ضمن الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي" بكرة القدم .

ورافق المباراة الالتزام بالإجراءات الوقائية الطبية حسب البروتوكول الصحي، وغابت الجماهير عنها .

وتقام يوم غد الجمعة ثلاث لقاءات:

أهلي قلقيلية/ هلال أريحا على ستاد الجامعة الأمريكية عند الساعة 3 عصرا.

مركز عسكر/ القوات الفلسطينية على ستاد الجامعة الأمريكية عند الساعة 6 مساء.

شباب العُبيدية/ سلوان على ستاد هواري بومدين في مدينة دورا عند الساعة 3 عصرا .