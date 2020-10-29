البيت الأبيض يوعز للكونجرس بالمضي قدما في بيع 50 طائرة حربية للامارات

أخطر البيت الأبيض الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، أنه ينوي بيع المقاتلات من صنع شركة "لوكهيد مارتن" إلى الإمارات.

كما أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونغرس بمضيها قدما في بيع 50 مقاتلة من الجيل الخامس من نوع "F-35" للإمارات.

وسبق أن أكدت "إسرائيل" رفضها بين الولايات المتحدة هذه المقاتلات للإمارات، مشددة على ضرورة الحفاظ على "التغلب العسكري النوعي" للقوات الإسرائيلية في المنطقة.

وبقيت هذه القضية عالقة حتى بعد إبرام "إسرائيل" والإمارات يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض اتفاق سلام تاريخي بين الطرفين، قبل أن يصدر نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته، بني غانتس، يوم 23 أكتوبر، بيانا مشتركا أعلن فيه قبول "إسرائيل" ببيع الولايات المتحدة "أنظمة أسلحة معينة" للإمارات.

ويشار إلى أن "إسرائيل" هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك قواتها هذه المقاتلات من الجيل الخامس.