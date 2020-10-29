الاحتلال يعلن انتهاء المناورة العسكرية "السهم الفتاك"

أعلن المتحدث باسم جيش الاحـتلال، اليوم الخميس، انتهاء المناورة الاسرائيلية الكبرى بعنوان "السهم الفتاك".

وأجرى جيش الاحتلال بداية الأسبوع الحالي، مناورة عسكرية في شمال فلسطين المحتلة، وركزت خلالها على الساحة الشمالية مع حزب الله.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الهدف من هذه الخطوة رفع جهوزية وتحسين القدرات الهجومية للجيش، مشيرةً إلى أن قوات نظامية ومن الاحتياط وبمشاركة من سلاح الجو والبحر والبر وهيئات استخبارية وتكنولوجية ولوجستية تشارك في المناورة.

وأشارت إلى أن المناورة تتم ضمن قيود تفرضها أزمة كورونا، لافتةً إلى أن أفيف كوخافي رئيس الأركان قرر إجراء المناورة نظرًا لأهميتها خاصةً وأنه لم تجرِ أي مناورات منذ عام تقريبًا.

ووجه كوخافي رسالة إلى قادة لواء المظليين بأن "يستعدوا للحرب".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن كوخافي قال لجيشه خلال تدريب "السهم المدمر": استعدوا للحرب وكأنها سوف تحدث غدًا ، إنها دائمًا ما تنفجر بشكل مفاجئ. استعد لها بشكل حقيقي ".

وأعلن جيش الاحتلال اليوم، إطلاق تدريبات عسكرية هي الأكبر، تحاكي حرب شاملة مع حزب الله.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: إن "التدريب يهدف إلى السعي لتحقيق الانتصار في المعارك، وتطبيق طرق عمل جديدة، ومشتركة بين أركان الجيش"، مضيفًا أنه سيستمر لأيام عدة.

ويتخلل التدريب، حركة نشطة للمركبات والطائرات العسكرية، والقطع الحربية البحرية، خلال التدريب، مشيرا إلى أنه سيستمر لعدة أيام.