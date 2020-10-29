5 خلطات فعّالة للتخلص من قشرة الشعر في المنزل

خلطات للتخلص من قشرة الشعر في المنزل ، حيث تسبب قشرة الشعر ازعاج لدى الكثير من الأشخاص سواء رجال أو نساء، لأنها تسبب بشاعة في المنظر، وفي هذه المقالة الرائعة وضعنا لكم ابرز الخلطات المنزلية للتخلص من القشرة.

وتنمو قشرة الشعر خاصة في فصل الشتاء، لذا تجد الأشخاص يبحثون عن علاج فعال للتخلص من هذه المشكلة التي تؤرقهم طوال السنوات.

عوامل ظهور قشرة الشعر :

وتتنوع عوامل ظهور قشرة الشعر منها: السترس، التبدلات المناخية، العناية بالشعر بشكل خاطئ، الفطريات التي تصيب فروة الرأس، ومن هنا ننصح بعدم اتباع تلك الخطوات المضرة.

خلطات للتخلص من قشرة الشعر :

أولاًك قناع خل التفاح :

حيثُ يُعد خل التفاح من الخلطات القوية والفعالة في التخلص من القشرة.

وعن طريقة استخدماه، يترتب عن الشخص تدليك فروة الرأس بخل التفاح واتركوه عليها لمدة ساعة قبل غسل الشعر.

ويجب أن تكرّر هذه العملية قبل كل مرة تغسلون فيها شعركم حتى التخلّص من القشرة بشكل نهائي.

ثانيًا: قناع الليمون واللبن :

وفي هذه الخلطة الفعالة، يترتب على الشخص أن يضيف 7 نقاط من زيت الليمون الأساسي إلى مقدار فنجان شاي من اللبن.

كما يترتب على الأشخاص تطبّيق هذا الخليط كقناع على الشعر، ثم تدلك جيداً وبعدها يجب تركه لمدة 10 دقائق قبل غسل الشعر بالشامبو الذي تستعملونه عادةً.

ثالثًا: صودا الخبز:

وفي هذه الخلطة، يكفي إضافة ملعقة صغيرة من هذه البودرة البيضاء إلى كمية الشامبو التي تستعملونها لغسل الشعر ثم تغسل الشعر كالعادة وبعدها يتم تشطيف الشعر جيداً بالماء.

رابعًا : التدليك بزيت الزيتون والثوم :

ونصح الخبراء في هذه الخلطة، بتكرارها حتى تكون فعالة جدًا في التخلص من قشرة الشعر.

ويتم فيها، هرس فصّاً من الثوم ثم يوضع مع ربع فنجان من زيت الزيتون في وعاء على النار.

وعلى الأشخاص أن ينتظروا حتى يسخن الزيت (دون درجة الغليان).

وبعدها يتم رفعه عن النار مع تركه ليبرد ثم طبقوه على الشعر بحركات تدليك دائرية.

وأخيرَا يجب ترك هذا القناع لمدة ساعة على الشعر ثم اغسلوه بشامبو ناعم ثم شطفوه جيداً بالماء.

خامسًا: التدليك بالعسل :

وفي الخلطة الخامسة، يترتب أن يضيف الشخص ملعقة صغيرة من العسل إلى مقدار فنجان من الماء الساخن.

وبعد يتم مزج الخليط جيداً ثم يتم تدليك به الشعر قبل غسله بالشامبو.

وينصح الخبراء بالمواظبة على استعمال هذه الخلطة قبل غسل الشعر للتخلّص من القشرة.