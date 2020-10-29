اشتيه: الشهر المقبل سنرفع نسبة صرف الرواتب وطلبنا عدم خصم البنوك أي دفعات

أكد رئيس الوزراء رمحمد اشتيه، اليوم الخميس، أن السلطة ستصرف مطلع الأسبوع المقبل رواتب للموظفين في الضفة المحتلة وقطاع غزة، بنسبة 50%.

وأوضح اشتيه في لقاء مع أعضاء الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في رام الله، أنه تم الطلب من سلطة النقد ألا تخصم البنوك أي دفعات، مشيرًا إلى أن الأشهر المقبلة، إذا لم تكن الأزمة قد انتهت وانتظمت الرواتب، سيتم رفع نسبة الصرف.

ودعا اشتيه، اتحاد المعلمين إلى عودة الأساتذة إلى مدارسهم لاستكمال العملية التعليمية، مع تنفيذ المطالب الممكنة، في ظل الظرف المالي الاستثنائي الذي تعيشه الحكومة.

وأمر وزير التربية والتعليم بفتح حوار مع الاتحاد لمعالجة القضايا المطلبية للمعلمين، مثل: (تعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، وفيما يتعلق بالدرجات المستحقة).

من جهته طالب الاتحاد، رئيس الوزراء بصرف رواتب المعلمين كاملة أو بنسبة أعلى مما هو عليه الحال الآن.

كما وطالب بعدم خصم البنوك دفعات القروض من الراتب، وتعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، ومنح المعلمين والإداريين الدرجات المستحقة لهم.