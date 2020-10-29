5 مشروبات لتقليل ارتفاع ضغط الدم

إليك أهم المشروبات لتقليل ارتفاع ضغط الدم ، حيثُ يعاني ملايين الأشخاص من الإصابة بارتفاع ضغط الدم حول العالم، علمًا أن عدم التزام الشخص بنظام أكل صحي قد يودي بحياته، وهو ما حذر منه أطباء.

ويمكن للمشروبات تقليل ارتفاع ضغط الدم ، في ساعات وذلك عبر الانتظام على شربه يوميًا، إذ أكد أطباء أن تناول تلك المشروبات تحمي الانسان من خطر الموت، حال ارتفع الدم للحد الطبيعي.

مرض ارتقاع ضغط الدم، هو مرض خطير يضر بعضلة القلب، والشي الوحيد الذي يقي من ذلك الخطر هو الحفاظ على نظام غذائي صحي تساعد من انخفاض الدم.

وحرص موقع فلسطين اليوم على توفير أبرز المشروبات الصحية التي تساعد المرضى في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الدم يعمل على زيادة الضغط جدران الشرايين، حيث يمكن أن يسبب في تلف الأوعية الدموية التي تؤدي إلى أمراض القلب وأمراض الكلى وغيره من الاضرار الصحية الخطيرة.

ابرز المشروبات لتقليل ارتفاع ضغط الدم :

أولاً: شاي الكركديه:

حيث يعد شاي الكركديه من أفضل المشروبات لانخفاض ضغط الدم، لما له من صفات تدعم الحياة الصحية.

إذ يحتوي على المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا تشبه مضادات الأكسدة.

وقال أطباء: إن "المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا في الكركديه تعمل كمثبط طبيعي لـ ACE أيضاً، مما يجعلها مشروب طاقة اخر لضغط الدم".

ثانيًا: شرب الماء :

وشرب الماء يوميًا له تأثير كبير في معالجة مرض ضغط الدم.

ثالثًا: شرب الحليب :

وللحيب صفات صحية جيدًا في محاربة الامراض، إذ يحتوي على معدلات عالية من الكالسيوم، ويستحسن شرب الحليب قليل الدسم.

وكانت دراسات طبية قد أظهرت أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بنقص الكالسيوم، لذلك كلما ازدادت كميته التي تتناولها، كلما قللت من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

رابعًا: زيت الزيتون :

وتنازل زيت الزيتون يساعد في حماية الأشخاص من ارتفاع الدم، لأنه يحتوي على مادة البوليفينول، وهي مركبات مضادة للالتهاب يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم.

خامسًا: الشمندر الأحمر :

وقال مختصين تغذية، أن عصير الشمندر الأحمر يحتوي على أكسيد النيتريك، ويساعد في فتح الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

وأكد باحثون أن النترات الموجودة في عصير الشمندر الاحمر قد خفض مستوى ضغط الدم في غضون 24 ساعة فقط.