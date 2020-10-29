القدرة: المرحلة المقبلة صعبة وضاغطة على المجتمع ومنظومة العمل الصحي

أكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، اليوم الخميس، أن أعداد الإصابات التي يتم تسجيلها يومياً في الإطار المتصاعد للحالة الوبائية في قطاع غزة، تشير إلى أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة وضاغطة على المجتمع ومنظومة العمل الصحي.

وأوضح القدرة، أن وزارته تتعامل مع منظومة حياتية لا يمكن إغلاقها أمام المواطنين بشكل مستمر، كما قامت بالتخفيف بشكل مدروس ومتأني، وجملة القطاعات التي فُتحت لم تُشكل ضاغطاً في إطار تسجيل الإصابات.

وبيّن أن عدم الالتزام في الشوارع والمحلات واستراق المواطنين في مناسباتهم الاجتماعية بعيداً عن أعين الرقابة، رفع عدد الإصابات، التي من الممكن ان تزداد بشكل كبير إن استمر هذا الاستهتار.

وأشار المتحدث باسم الصحة، إلى أنه الفترة الأخيرة تم تقسيم القطاع لـ 55 منطقة جغرافية سكنية تتناسب مع الكثافة وحجم الإصابات، وهذا يعطي فرصة لجهود التقصي الوبائي لحصر الوباء.

ونبه إلى أن استمرار تفشي كورونا وعدم الالتزام المواطنين بالإجراءات السلامة والانتقال السريع لبؤر التفشي، ستتخذ الصحة إجراءات تتناسب مع تطورات الحالة الوبائية في غزة.

وشدّد على أنه ضرورة أن تظافر الجهود من أجل الخروج من هذه المرحلة الحساسة بأقل الخسائر، فالوباء مازال ينتشر والمسئولية تقع على عاتق الجميع.

وناشد القدرة، الجهات الإقليمية والمحلية والدولية لتوفير التطعيمات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية، بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء وزيادة نشاط وباء كورونا.

وطالب المواطنين بضرورة إجراء هذا تطعيم بالإنفلونزا الموسمية لتجنب الإصابة بالمرض الذي قد يؤدي لضعف المناعة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، وفاة مواطن (63 عامًا) متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) في محافظة مدينة غزة، فيما أعلنت عن تسجيل أعلى عدد اصابات منذ تفشي الفيروس.

وأوضحت الصحة في بيان لها اليوم الخميس، أنها أجرت فحصًا لـ 2115 شخصًا في محافظات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة اصابة 276 حالة ايجابية بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المواطن المتوفى هو محمود مسعود جندية 63 عام في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي اثار اصابته بكورونا.

ولفتت الصحة إلى أن 145 حالة تعافت من الاصابة بفيروس كورونا.

يُشار إلى أن اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ شهر مارس الماضي بلغ 6169 اصابة منها، 2335 حالة نشطة، و3802 حالة متعافية، و 32 حالة وفاة.