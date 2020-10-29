البدء بتوزيع شقق الإسكان الشبابي في غزة

أعلنت دائرة الشباب في "حماس" اليوم الخميس، البدء في توزيع شقق البرج الأول من مشروع الإسكان الشبابي في قطاع غزة، على الشباب التي توافقت مع المعايير الذي خضع لها المتقدمون.

وأكد مدير دائرة الشباب في حركة حماس أشرف زايد، بدأ توزيع شقق البرج الأول من مشروع الإسكان الشبابي وفق المعايير المطلوبة (الحاجة للسكن -العمر من 23 لـ 40- متزوج وحسن السير والسلوك).

وقال زايد لإذاعة ضوت الأقصى، إنهم "استطاعوا تخصيص قطعة أرض مكونة من 5 دونمات، وتم تشكيل لجان عاملة واستشارية ومتطوعين وإرساء المناقصة على احدى الشركات العاملة بأسعار مخفضة نسبياً بهدف تيسير الدفعات وتسهيلها على الشباب".

وأضاف أن مساحة الشقة 95 متر، بتكلفة تُقدر بـ11.600 دولار، تُدفع منها 6 آلاف دولار دفعة أولى، و يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 15شهراً، شرط وجود كفال بنكية.

وأوضح زايد أن دائرة الشباب هدفت عبر مشروع الإسكان الشبابي، التخفيف من وطأة الأزمات التي تواجه الحياة اليومية للشباب في غزة، وذلك بإشراف قيادة "حماس" وبالتعاون مع الجهات الحكومية في غزة.

وأشار إلى أنه سيتم استمرار المشروع المكون من 5 أبراج في حال توفرت الإمكانيات اللازمة، من أجل أن نُسهم في حل إشكالية السكن لدى الشباب وخاصة المقبلين على الزواج.

وتمنى زايد، من الجهات الحكومية والمؤسساتية أن تتكفل بمشاريع تعنى بالشباب.

وكان الاتحاد العام للهيئات الشبابية واللجنة الشبابية للإسكان، أعلن العام الماضي، الموافقة على البدء فعليا بمشروع اسكان الشباب التعاوني الأول، من خلال تخصيص قطعة ارض حكومية الواقعة بين ارض القسيمة رقم (58) من القطعة (1767) من أراضي مدينة الشيخ زايد.