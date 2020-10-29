يوفنتوس الإيطالي: الهزيمة أمام برشلونة مثلت درسًا مفيدًا

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، أن الهزيمة أمام برشلونة أمس في دوري ابطال أوروبا، مثلت درسًا مفيدًا للفريق.

مدرب النادي، أندريا بيرلو، قال "إن الهزيمة أمام برشلونة ، تمثل درسا مفيدا آخر للفريق الذي لا يزال تحت التجديد".

وأضاف في حديث صحفي، أن الهزيمة ستساعد فريقه على النضج.

وأضاف بيرلو، الذي يخوض موسمه الأول في مسيرته التدريبية "هذه الهزيمة ستساعدنا على النضج.

وعلق بيرلو على المباراة، قائلاً :كانت مباراة صعبة أمام فريق يعرف كيف يلعب جيدا ويتقدم علينا في المسيرة. نحن فريق قيد التجديد وبمجموعة لاعبين خاضوا مباراتهم الثانية في دوري الأبطال".

وذكر أن "فريقه يتطلع للتطور وخوض مواجهات متكافئة ضد فرق مثل برشلونة في أسرع وقت ممكن".

ولفت إلى أن نتائج المباراة كانت مخيبة للآمال، وأن اللاعبين الجدد يفتقرون للخبرة على المستوى الأوروبي".

والأربعاء، فاز برشلونة بنتيجة 2-صفر على مستضيفه يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.