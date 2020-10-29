فلسطين: ثماني وفيات و612 حالة تعافي من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الخميس، تسجيل ثماني وفيات و467 حالة تعافي في الضفة المحتلة، و145 في قطاع غزة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي كيلة في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أن الصحة سجلت سبعة وفيات في الضفة الغربية، وهم: (مواطنة 84 عاما من سيلة الحارثية بجنين، مواطن 67 عاماً من طولكرم، مواطن 75 من مدينة نابلس ومواطنة 50 عاما من بيت فوريك، وأخرى 77 عاما من الفارعة بمحافظة نابلس، مواطنة 68 عاما من مدينة رام الله، مواطن 87 عاما من مدينة الخليل) إضافة إلى مواطن 63 عاماً من قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت الصحة، 467 حالة في الضفة الغربية (الخليل 35، بيت لحم 115، نابلس 63، طولكرم 50، قلقيلية 16، جنين 32، سلفيت 7)، إضافة إلى 145 حالة في قطاع غزة.

وبيّنت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات،فيما وصلت اعداد الفحوصات: 4228.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (52)، محافظة نابلس (79)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (54)، جنين (38)، أريحا والأغوار (26)، سلفيت (15)، طولكرم (18)، طوباس (2)، قطاع غزة (276)، ضواحي القدس (9).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني(اضغط هنا)، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.