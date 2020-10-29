جدة الان : اعتداء على القنصلية الفرنسية بآلة حادة

الحدث الذي جرى في جدة الان من اعتداء على القنصلية الفرنسية واصابة حارس آمن بآلة حادة أصبحت حدث نشطاء منصات التواصل الاجتماعي لا سيما في المملكة السعودية.

وتباينت الآراء والمواقف من النشطاء في الاقدام على عملية طعن بآلة حادة لحارس أمن في القنصلية الفرنسية بعضهم أكد أن العملية ضرورية ليعرف العالم أجمع أن الاساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خط أحمر لا يمكن السكوت عنه وحتى لا يتكرر الاعتداء على نبي الأمة.

جدة الان

فيما اعتبر البعض الاخر الحدث خطأ فادح يعزز الكره للأمة الاسلامية وفي الغالب هؤلاء هم المؤيدين للأنظمة التي سقطت وتتساقط في وحل التطبيع مع "إسرائيل".

اخترنا لكم: خطيب الأقصى يدعو ليوم غضب غداً الجمعة نصرة للنبي محمد

اعتداء على القنصلية الفرنسية

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الاعلامي لشرطة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أن مواطن سعودي اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بآلة حادة وتم نقل الحارس للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار الغامدي إلى أنه تم القبض على الجاني وتوقيفه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يُشار إلى أن فرنسا تشن حملة شرسة ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة اضافة إلى مواقف مؤيدة لتلك الرسوم من الرئيس ايمانويل ماكرون مما اثار غضب المسلمين في جميع دول العالم.