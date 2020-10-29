ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

مهجة القدس: الأسير الأخرس بحاجة لحراك شعبي قوي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:51 - 29 أكتوبر 2020
خيمة التضامن مع الأسير الأخرس أمام الصليب بغزة (11).JPG خيمة التضامن مع الأسير الأخرس أمام الصليب بغزة (11).JPG
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد الناطق باسم مهجة القدس للأسرى والشهداء محمد الشقاقي ، اليوم الخميس 29/10/2020، أن الأسير ماهر الأخرس الذي يواصل إضرابه لليوم الـ95 على التوالي بحاجة إلى حراك جماهيري شعبي قوي للضغط على الاحتلال للإفراج عنه لاسيما  في ظل تدهور وضعه الصحي.

وأوضح الشقاقي، في حديث لإذاعة صوت القدس، أن محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس، وتكرر رفضها طلب المحامية بنقله لمستشفيات الضفة أو القدس.

وشدد الشقاقي، على أن المطلوب من الجميع مضاعفة الجهود مع الأسير ماهر الأخرس حتى ينتصر ويحقق انتصاره على العدو.

ولفت إلى أن الأسير الأخرس في حالة شديدة من الخطورة ويعاني الهزال وفقد الكثير من وزنه ضعف في السمع والرؤية و وضعه الصحي صعب للغاية.

وبين، أن الأطباء في مستشفى كابلان أكدوا بأن الأسير الأخرس في وضع صحي صعب وهو بحاجة لفترة طويلة من العلاج بعد فك الإضراب لكي يعود لطبيعته.

وقال الشقاقي:"من الممكن أن يكون الأسير الأخرس عرضة للموت المفاجئ إذا بقي مستمر بالإضراب وسط تهاون الاحتلال وعدم نقله إلى مستشفيات الضفة."

الأكثر مشاهدة

متعلقات