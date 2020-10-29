مهجة القدس: الأسير الأخرس بحاجة لحراك شعبي قوي

أكد الناطق باسم مهجة القدس للأسرى والشهداء محمد الشقاقي ، اليوم الخميس 29/10/2020، أن الأسير ماهر الأخرس الذي يواصل إضرابه لليوم الـ95 على التوالي بحاجة إلى حراك جماهيري شعبي قوي للضغط على الاحتلال للإفراج عنه لاسيما في ظل تدهور وضعه الصحي.

وأوضح الشقاقي، في حديث لإذاعة صوت القدس، أن محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس، وتكرر رفضها طلب المحامية بنقله لمستشفيات الضفة أو القدس.

وشدد الشقاقي، على أن المطلوب من الجميع مضاعفة الجهود مع الأسير ماهر الأخرس حتى ينتصر ويحقق انتصاره على العدو.

ولفت إلى أن الأسير الأخرس في حالة شديدة من الخطورة ويعاني الهزال وفقد الكثير من وزنه ضعف في السمع والرؤية و وضعه الصحي صعب للغاية.

وبين، أن الأطباء في مستشفى كابلان أكدوا بأن الأسير الأخرس في وضع صحي صعب وهو بحاجة لفترة طويلة من العلاج بعد فك الإضراب لكي يعود لطبيعته.

وقال الشقاقي:"من الممكن أن يكون الأسير الأخرس عرضة للموت المفاجئ إذا بقي مستمر بالإضراب وسط تهاون الاحتلال وعدم نقله إلى مستشفيات الضفة."