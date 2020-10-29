تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في المملكة المغربية فيديو الهيش يقتل موظف السجن بطريقة بشعة ووقع الحادث يوم أول أمس الثلاثاء.

والحادث المؤسف وقع في سجن تيفلت في العاصمة المغربية الرباط، مما اثار موجة من الضجة الكبيرة والواسعة.

الهيش هو لقب لزعيم خلية تمارة التي توصف بأنها خلية "إرهابية" الذي كان معتقلًا في سجن تيفلت بالمغرب.

وقعت الحادثة عندما كان الهيش ينتظر على باب الزنزانة حيث كان موظف السجن (ح. ه) يستعد لفتح باب الزنزانة لإدخال الهيش.

واثناء فتح باب الزنزانة أقدم الهيش على ضرب الموظف بآلة حادة بشكل غادر وبعد ضربه بشكل مبرح أدخله إلى الزنزانة.

وأغلق الهيش باب السجن على نفسه وعلى الضحية واستمر هناك حتى وصلت قوات من جهات الشرطة وقامت بسحب جثة الضحية بالقوة.

فيديو الهيش يقتل موظف السجن بطريقة بشعة

الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في المغرب، قال إن الاعتداء العنيف الذي اقترفه السجين تسبب أيضا في إصابة ثلاثة موظفين آخرين بجروح أثناء عملية تخليص الموظف من بين يديه، والذي توفي فور نقله إلى المستشفى متأثرا بآثار الضرب والاعتداء التي تعرض إليها.

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وأضاف البلاغ أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن الأمر يتعلق بأحد المعتقلين ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بمدينة تمارة يوم 10/09/2020 التي كانت موضوع بلاغين سابقين لهذه النيابة العامة بتاريخ 19/09/2020 و 22/09/2020 ، والذي كان قد ضُّبطت لديه مجموعة من المُعدات والمواد والعينات الكيميائية التي يُشتبه في عزم أفراد الخلية المذكورة استعمالها في عمليات إرهابية والتي تم إخضاعها لخبرات علمية وتقنية.