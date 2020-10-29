يواصل المواطنون البحث مستمراً عن رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 أكتوبر/تشرين أول 2020، بعد الحديث عن موافقة إسرائيل لإدخال الأموال القطرية لقطاع غزة.

وتتابع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار الذي تفعله كل من وزارة التنمية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد إعلان العمادي صرف المنحة القطرية 100 دولار عبر وسائل الإعلام.

ووافقت "إسرائيل" على إدخال دفعتين من أموال المنحة القطرية، إلى قطاع غزة قريباً.

وعادةً ما تشرع اللجنة القطرية بصرف المنحة القطرية الـ100 دولار في بداية كل شهر، حيث صرفت في 6/10/2020 ، المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار عن شهر 9/2020.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد أعلنت أن "إسرائيل" وافقت على إدخال دفعتين من الأموال القطرية المخصصة للعائلات الفقيرة بغزة، خلال الأيام القادمة.

وينتظر الفلسطينيون بفارغ الصبر تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار قطرية لشهر أكتوبر/2020، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الغزيون نتيجة الحصار المتواصل منذ 13 عاماً، زاد عليها الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10 أكتوبر/2020، الذي يحظى باهتمام كبير لدى المواطنين خاصة المستفيدين منهم.

يُشار إلى أن قطر تقوم بصرف 100 دولار منذ أكثر من عام على عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتهدف دولة قطر إلى مساعدة الفقراء في قطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع من أزمات قائمة ومستمرة منذ عام 2007.

وسيتم صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر أكتوبر 2020، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر أكتوبر 2020-رابط الفحص