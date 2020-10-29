تعليق ميسي على استقالة رئيس برشلونة

علق النجم الارجنتيني ليونيل ميسي على استقالة رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو من منصبه.

ووفقا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن ميسي تلقى قرار الاستقالة بالضحك، وظل يمزح مع باقي اللاعبين في غرفة تبديل الملابس.

يُشار إلى أن رئيس برشلونة أعلن استقالته يوم الثلاثاء عقب إعلان الحكومة الكتالونية أنه لا توجد عقبات صحية أو قانونية تمنع التصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي.

استقالة رئيس برشلونة

ونشر البرنامج الإسباني مقطع فيديو لميسي قبل ساعات قليلة من مواجهة يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يظهر خلاله اللاعب الأرجنتيني ضاحكا، عكس حالته في الأشهر الأخيرة.

وكان ميسي قد دخل في خلاف علني مع بارتوميو، ووصل الأمر لإرسال اللاعب الأرجنتيني فاكسا رسميا في الصيف الماضي، طلب فيه الرحيل عن النادي مجانا.

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