تردد جميع القنوات التعليمية في مصر على الأقمار الصناعية دائم البحث عنه عبر محركات البحث خصوصاً القنوات التعليمية المصرية وهي أولوية الطلبة المصريين وعائلاتهم في ظل التعليم عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا على المسيرة التعليمية في مصر.

ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تردد جميع القنوات التعليمية في مصر على الأقمار الصناعية وجدول مواعيد القنوات التعليمية، وخصوصًا قناة مدرستنا أحدث القنوات التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، وتقدم قناتى مصر التعليمية دروسًا للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم للتوسع في التعليم عن بعد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومحاربة الدروس الخصوصية.

القنوات التعليمية في مصر

وتستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق قناتين جديدتين الشهر المقبل لباقى مراحل التعليم خصوصًا المرحلة الثانوية ومرحلة ما قبل الصف الرابع الابتدائي، وتخطط الوزارة بأن تقدم دروسًا في المواد الأساسية، لجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والدبلومات الفنية والتعليم الأزهرى.

وتقدم قناتى مصر التعليمية ومصر التعليمية 2 برامجها للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية،ونقدم لحضراتكم جداول البرامج التعليمية لقنوات:

تردد جميع القنوات التعليمية في مصر على الأقمار الصناعية

تردد قناة مدرستنا التعليمية تغطى دروس الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى والأول والثانى والثالث الإعدادى: على القمر الصناعى: Nile Sat- التردد 12303 / الاستقطاب ومعدل الترميز 27500 .

تردد قناة مصر التعليمية 2020: معدل الترميز: 27500 / التردد: 11747 / اسم القناة على الرسيفر: EDU 1 / تردد 11747 رأسي / القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات / الاستقطاب: رأسي V / معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة مصر التعليمية مباشر الخاصة بالتعليم الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية: معدل الترميز: 27500 / التردد: 12380 / القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات / اسم القناة على الرسيفر: EDU 2 / تردد 12380 أفقي / الاستقطاب: أفقي H / معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة التعليمية المصرية 1 خاصة بالمرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية: معدل الترميز: 27500 / التردد: 11757 / اسم القناة على الرسيفر: EDU 1 / تردد 11757 أفقي / القمر الصناعي: Nile Sat نايل سات / الاستقطاب: أفقي H / معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة عين التعليمية على النايل سات 2020: التردد: 11564/ معامل الترميز 2500 / القطبية: عمودي / معامل تصحيح الخطاء 5\6.