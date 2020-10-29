تدهور الحالة الصحية للداعية عائض القرني وإدخاله العناية المكثفة

أصيب الداعية السعودي عائض القرني بفيروس كورونا، وجرى نقله للعناية المكثفة في أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض بسبب تدهور حالته الصحية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن القرني نُقل إلى مستشفى الحبيب بحي الريان بمدينة الرياض في 24 أكتوبر الجاري بعد تأكد إصابته بالفيروس، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ما استدعى نقله صباح اليوم الأربعاء إلى أحد المستشفيات الحكومية بالرياض.

وكان القرني قد اعتذر في 2019 خلال مقابلة على فضائية “روتانا خليجية” عن كونه أحد مشايخ “الصحوة” الإسلامية مطلع ثمانينات القرن الماضي، معتبرا أن “الصحوة” التي أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نهايتها، كانت تخالف السنّة في بعض معتقداتها.

ويبدو أن القرني لم يجد بدا من النجاة بنفسه من موجة الاعتقالات التي طالت مشايخ السعودية مع ارتفاع عدد المعتقلين والدعاة، سوى بالانضمام لحملة التطبيل الواسعة التي أصبحت الحالة العامة للدعاة والشيوخ، أو من باتوا يعرفون بشيوخ السلطان في المملكة.

وأيد القرني حصار قطر، وألمح إلى تأييده اعتقال الدعاة والعلماء والأكاديميين دون تسميتهم.