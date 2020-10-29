أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي اليوم الخميس، بشكل مفاجئ اصابة اللاعب اليكس تيليس بفيروس كورونا (كوفيد-19).

واللاعب تيليس هو برازيلي الجنسية ويبلغ من العمر (27 عامًا) ويعد من أبرز اللاعبين في نادي الشياطين الحمر.

المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير قال: "أليكس تيليس مصاب بفيروس كورونا، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعا للتدريبات الجماعية".

يذكر أن تيليس غاب عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية لمانشستر يونايتد خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على لايبزيغ الألماني بخماسية بيضاء، أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.