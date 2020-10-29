القدرة يوضح سبب ارتفاع إصابات كورونا في قطاع غزة

أكد الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة اليوم الخميس 29/10/2020، سبب ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضح خلال حديث لإذاعة القدس، أن قطاع غزة سجل 276 إصابة جديدة بعد اجراء 2015 فحصاً مخبرياً، عوضاً عن تسجيل حالة وفاة لمواطن كان يعاني من مشاكل تنفسية ويبلغ من العمر 63 عام.

وأفاد، أن هذا الرقم يشكل خطراً كبيراً على المجتمع وضغطاً كبيراً على المنظومة الصحية في ظل الخشية من ارتفاع عدد الحالات إذا لم يتم الالتزام من قبل المواطنين.

وبين القدرة، أن هناك حدة في منحني التفشي في قطاع غزة، رغم الجهد الكبير من أجل الحد من الإصابات إلا أن التراخي من قبل المواطنين أنتج هذا الارتفاع.

وعزا القدرة، ارتفاع منحنى الإصابات إلى عدم الالتزام من المخالطين والذي كان له السبب الأبرز لارتفاع منحنى الإصابات وأكثر من 75% من الإصابات تكون لعدم التزام المخالطين بالتعليمات.

وقال القدرة:"كلما كان هناك التزام من المواطنين سيكون هناك انخفاض في عدد الإصابات."

وأضاف: "لا يمكن على الإطلاق استمرار اغلاق الحياة أمام المواطنين والعنوان الأبرز في هذه المواجهة هو وعي المواطن والتزامه، من أجل فتح المزيد من القطاعات التي يحتاجها المواطن."

وشدد على أنه يجب أن يكون متابعة حثيثة من قبل الأسرة من أجل حماية الأبناء والأسرة ككل، لنمر بهذه المرحلة الحساسة دون اغلاق القطاع.

وأكد القدرة أن قطاع غزة لا يحتمل تشديد الإجراءات ونحن في مرحلة مهمة جداً بعد فتح المدارس والمؤسسات، متمنياً أن لا يتم الاضطرار إلى الإغلاقات مرة أخرى.