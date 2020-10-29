استقرار أسعار الذهب اليوم فوق مستوى الـ 1900 دولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس فوق مستوى 1900 دولار وسط ضبابية بشأن الانتخابات الأمريكية وزيادة حالات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الولايات المتحدة وأوروبا.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1909.20 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينيتش.

فيما استقر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1911.60 دولار.

خبير أسواق الذهب ستيفن إينس قال: "المستثمرون يحتاجون سببا لشراء المزيد من الذهب وسيأتي هذا السبب من مؤشر بشأن السياسة".

وأضاف "مع تفشي الفيروس في كل مكان، سنحصل علي تحفيز في وقت ما.. ويحتمل أن يكون ثمة ميل تجاه مزيد من التدخل من البنك المركزي لأن الضرر الاقتصادي سيكون هائلا".

وبفضل عملية طباعة غير مسبوقة للأموال وانخفاض أسعار الفائدة عالميا، يتجه الذهب لتسجيل أفضل عام في عقد نظرا لجاذبيته كوسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة. وارتفع المعدن الأصفر نحو 26 بالمئة منذ بداية العام.