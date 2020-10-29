سعر الذهب اليوم في سوريا الأعلى بتاريخ البلاد

يعتبر سعر الذهب اليوم في سوريا هو الأعلى له بتاريخ البلاد ولم يسبق له أن وصل لهذا الحد مطلقًا رغم ما تعرضت له سوريا من حروب داخلية خطيرة على مدار السنوات الماضية.

وجاء سعر غرام الذهب اليوم الخميس 29-10-2020 في سوريا عيار 21 نحو 125 ألف ليرة سورية.

وأمام هذا الارتفاع المهول لسعر غرام الذهب فقد أرجع رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق، غسان جزماتي، صعود أسعار الذهب لارتفاع سعر الأونصة في الأسواق العالمية نتيجة إقبال المستثمرين على شراء الذهب بقصد الإدخار.

وأوضح أن اقبال المستثمرين على شراء الذهب للادخار جاء بسبب مخاوف كبيرة لديهم من نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأشار إلى تأثر تسعير الذهب في البلاد أيضا بتقلبات سعر صرف الدولار محليا، حيث يتم التسعير وفق سعر وسطي، وبما يتناسب مع أسعار الدول المجاورة، لمنع التهريب.

سعر الذهب اليوم في سوريا

وأشار جزماتي إلى أن المبيعات انخفضت خلال هذه الفترة من العام ولم تتجاوز 20 بالمئة عما كانت عليه في العام الماضي، وذلك نتيجة عاملين هما:

الأول هو تأثيرات جائحة فيروس كورونا التي الغىت العديد من الفعاليات الاجتماعية وأهمها الأعراس ومناسبات الأفراح، وهذه المناسبات كانت تنشط أسواق الذهب.

الثاني هو الارتفاع الكبير في أسعار كافة السلع والمواد، والذهب من ضمنها، وأصبح شراء الذهب للضرورة فقط.

ولفت جزماتي إلى أن الإقبال يتركز حاليا على شراء ذهب الإدخار من ليرات وأونصات ذهبية، وذلك لكونه الملاذ الآمن في فترة ارتفاع الأسعار والتقلبات بالأسواق.

يُشار إلى أن الليرة الذهبية السورية كسرت حاجز المليون وسجلت سعرا عند 1.05 مليون ليرة سورية.