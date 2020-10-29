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مواجهات بين قوات الاحتلال وأهلي حي الطور بالقدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 10:20 - 29 أكتوبر 2020
مواجهات بين الاحتلال والمواطنين في الضفة مواجهات بين الاحتلال والمواطنين في الضفة
تقارير
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اندلعت مواجهات عنيفة مساء أمس الأربعاء، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من جهة وأهالي حي الطور في جبل الزيتون شرقي البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة من جهة أخرى.

وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على أهالي حي الطور، وتصدى لهم شبان من سكان الحي.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطور، وزعمت ضرب عبوات متفجرة محلية الصنع "ملتوف" على مستوطنة حي الطور في جبل الزيتون.

والطور حي وقرية مقدسية فلسطينية تتبع محافظة القدس، وهي في الجانب الشرقي لمدينة القدس الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967م.

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