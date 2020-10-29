الصحة بغزة تعلن عن وفاة مواطن وتسجيل اعلى اصابات منذ تفشي كورونا في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، وفاة مواطن (63 عامًا) متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19) في محافظة مدينة غزة، فيما أعلنت عن تسجيل أعلى عدد اصابات منذ تفشي الفيروس.

وأوضحت الصحة في بيان لها اليوم الخميس، أنها أجرت فحصًا لـ 2115 شخصًا في محافظات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة اصابة 276 حالة ايجابية بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المواطن المتوفى هو محمود مسعود جندية 63 عام في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي اثار اصابته بكورونا.

ولفتت الصحة إلى أن 145 حالة تعافت من الاصابة بفيروس كورونا.

يُشار إلى أن اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ شهر مارس الماضي بلغ 6169 اصابة منها، 2335 حالة نشطة، و3802 حالة متعافية، و 32 حالة وفاة.