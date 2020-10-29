مرتضى منصور.. ضربات موجعة آخرها أصابت نجله

بدو أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان السابق، بدأ يفقد دوره السياسي ويتعرض لضربات موجعة.

فقد تلقى مرتضى منصور الضربة الأخيرة عندما أصدر مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية الدولية، حكما ببطلان لائحة نادي الزمالك، التي تم التصويت عليها من قبل.

وجاء في نص الحكم «إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019، فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعلنة، وما يترتب عليه من آثار».

وكان منصور قد عدل لائحة النادي بإلغاء منصب النائب الثاني، الذي كان يشغله هاني العتال، ليقر لائحة جديدة أُجريت على إثرها انتخابات تكميلية.

لكن العتال وعضو مجلس الإدارة السابق، عبد الله جورج، حصلا على حكم من لجنة التسوية والتحكيم، ببطلان اللائحة الجديدة، وهو ما يعني عودتهما لمنصبيهما في إدارة الزمالك.

منصور وصف الحكم بـ«المسخرة» وقال إن نادي الزمالك أصبح بلا رئيس أو لائحة أو ناد، قبل أيام من خوض فريق كرة القدم نصف نهائي بطولة أفريقيا.

ويقضي قرار لجنة التسوية أيضا، برحيل كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح، بعد دخولهم المجلس الأبيض على خلفية اللائحة الجديدة.

وسبق ذلك إصدار اللجنة الأولمبية المصرية قرارا بمنع منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وذلك بعد ثبوت مخالفات عديدة نسبت لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وطالبت اللجنة إجراء انتخابات لرئيس بديل له.

وأمس الأول أعلنت قناة الزمالك إيقاف برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين، بناء على قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويمثل البرنامج نافذة منصور التي يخرج فيها يوميا للحديث لأكثر من ساعة في أمور رياضية وسياسية.

لم يكن الملف الرياضي وحده هو الملف الوحيد الذي تلقى مرتضى الضربات من خلاله، وجاءت انتخابات مجلس النواب لتعبر عن غضب نظام السيسي من الشخص الذي دائما ما مثل عبئأ على النظام بتصريحاته المثيرة للمشكلات وتسريباته التي تحمل تطاولا على القانون والمسؤولي، حيث بات مرتضى مهددا بفقد مقعده في البرلمان بعدما هاجم حزب «مستقبل وطن» القريب من الأجهزة الأمنية بسبب اختياره مرشحين دفعوا ملايين الجنيهات من أجل الترشح على قوائمه.

التسريب الذي هاجم فيه مرتضى حزب المولاة، أظهر تخوفه من هزيمة محتملة قد ينالها في انتخابات النواب، حيث ينافس مرتضى منصور على أحد مقاعد محافظة الدقهلية التي تأتي في المرحلة الثانية للانتخابات.

وكان أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك، فشله في حجز مقعده عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة في المرحلة الأولى للانتخابات التي جرت السبت والأحد الماضي.