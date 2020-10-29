يحظى سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار والريال السعودي على اهمية كبيرة جدًا لا سيما في الأيام الماضية التي شهدت هبوطًا واضحًا لليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

وتعافت الليرة قليلًا اليوم الخميس 29-10-2020 لكنها لم تصل إلى مرحلة التعافي في ظل ما تشهده السياسات الاقتصادية لتركيا.

سعر الليرة التركية اليوم

وجاء سعر الليرة التركية اليوم على النحو التالي:

1 (USD) دولار أمريكي= 8.3082 (TRY) ليرة تركية

1 ليرة تركية = 0.1204 دولار أمريكي

1000 (SAR) ريال سعودي= 2,215.5968 (TRY) ليرة تركية

1 ريال سعودي = 2.2156 ليرة تركية

1 ليرة تركية = 0.4513 ريال سعودي