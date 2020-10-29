كورونا حول العالم": الإصابات تقترب من 44.5 مليون إصابة

كشفت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا اليوم الخميس 29/10/2020 أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم يقترب من 44.5 مليون إصابة

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 0615 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 44 مليونا و 482 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 30 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و174 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وإيطاليا وإيران وتشيلي.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.