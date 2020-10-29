فرنسا تفرض إغلاقاً شاملاً بداية الجمعة المقبلة

قررت السلطات الفرنسية اغلاق شامل لجميع البلاد بداية من الجمعة المقبل حتى اشعار آخر لارتفاع عدد الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن يوم أمس الاربعاء عن جملة من الإجراءات تشمل منع التنقل بين المناطق، وإغلاق المطاعم والحانات، وتعميم العمل عن بعد.

وحذر ماكرون من تسجيل 400 ألف وفاة إضافية في حال عدم التحرك لاحتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتأتي قرارات ماكرون بعد فرض سلسلة من الإجراءات شملت حظر التجول في معظم أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.

وفي السياق، حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس من أن وحدات العناية المركزة في فرنسا ستصل إلى أقصى طاقتها الاستيعابية بحلول 11 نوفمبر/تشرين الثاني إذا لم يتخذ أي إجراء للحد من انتشار الوباء.

ووفقًا لإحصائيات منظمات الصحة فإن اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 1,235,132 أما عدد الوفيات وصل إلى 35,785.