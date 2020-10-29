مقتل شاب وامرأة بجريمتي إطلاق نار في باقة الغربية

قتلت عايدة أبو حسين (47 عاما) في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة، في مدينة باقة الغربية، في الأراضي المحتلة عام 1948، كما قتل جمعة الوحواح (42 عاما) في جريمة أخرى وقعت في مدينة اللد.

وتأتي الجريمتان في تصاعد لأحداث العنف في المجتمع العربي الذي شهد أربع جرائم قتل خلال اليومين الماضيين، ليرتفع عدد ضحايا الجرائم المختلفة منذ مطلع العام 2020 الجاري إلى 76 قتيلا وقتيلة بينهم 14 امرأة.

وفي بيان لاحق، ذكرت الطواقم الطبية في المستشفى، وفاة المصابة متأثرة بجراحها الحرجة بعد فشل جميع محاولات إنعاشها.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت شابا تورط في حادث دهس أسفر عن مقتل فتى بالتزامن مع وقوع الجريمة. وأشارت إلى أنها تفحص إذا ما كان هناك علاقة بين الحادث وجريمة إطلاق النار.