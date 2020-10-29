الخارجية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بصفوف جالياتنا حول العالم.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، أن عدد حالات الوفاة بصفوف جالياتنا حول العالم بفيروس كورونا بلغ 275 حالة وفاة، وعدد الإصابات 6610.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميشيغان واوهايو ما يرفع عدد الإصابات إلى 4059 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الثامن على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة.

من جهته، أوضح الفريق المختص بمتابعة سفر الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال، بمغادرة الدفعة الاولى من طلبتنا الاعزاء للالتحاق بدراستهم في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، ومغادرة عدد من الطلبة الفلسطينيين الممنوحين من الحكومة الفرنسية.