يبحث الكثيرون عن سعر الخضروات في اسواق قطاع غزة، وتشهد الأسعار استقرارًا واضحًا منذ ايام عدة.
وجاء سعر الخضروات في اسواق قطاع غزة اليوم الخميس 29-10-2020 على النحو التالي:
سعر كيلو الخيار شيكل فقط
سعر كيلو البصل 3 شيكل
سعر كيلو الكوسا 2.5 شيكل
سعر كيلو الباذنجان شيكل فقط
سعر كيلو البطاطس 2 شيكل
سعر كيلو الفلفل 2 شيكل
سعر كيلو الجزر 1.7 شيكل
سعر كيلو الثوم 8 شيكل
راس الملفوف 4 شيكل
رأس الزهرة 3 شيكل
سعر كيلو القرع 2 شيكل
سعر كيلو الليمون 1.7 شيكل
سعر كيلو الملوخية 1.5 شيكل
سعر كيلو الفاصوليا 5 شيكل