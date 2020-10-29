يبحث الكثيرون عن سعر الخضروات في اسواق قطاع غزة، وتشهد الأسعار استقرارًا واضحًا منذ ايام عدة.

وجاء سعر الخضروات في اسواق قطاع غزة اليوم الخميس 29-10-2020 على النحو التالي:

سعر كيلو الخيار شيكل فقط

سعر كيلو البصل 3 شيكل

سعر كيلو الكوسا 2.5 شيكل

سعر كيلو الباذنجان شيكل فقط

سعر كيلو البطاطس 2 شيكل

سعر كيلو الفلفل 2 شيكل

سعر كيلو الجزر 1.7 شيكل

سعر كيلو الثوم 8 شيكل

راس الملفوف 4 شيكل

رأس الزهرة 3 شيكل

سعر كيلو القرع 2 شيكل

سعر كيلو الليمون 1.7 شيكل

سعر كيلو الملوخية 1.5 شيكل

سعر كيلو الفاصوليا 5 شيكل