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سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:38 - 29 أكتوبر 2020
سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020 سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020
تقارير
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سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020 يحظى باهتمام بالغ لمعرفة أسعاره الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرض سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويهتم المقبلون على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020 كذلك تهم المستثمرين في فلسطين خاصةً أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      206.38 شيكل      $60.55

سعر الذهب عيار 22 189.19 شيكل      $55.51

اسعار الذهب عيار 21      180.59 شيكل      $52.99

اسعار الذهب عيار 18      154.79 شيكل      $45.42

سعر الذهب عيار 14 120.39 شيكل      $35.32

سعر الذهب عيار 12 103.19 شيكل      $30.28

اسعار أوقية الذهب   6,419 شيكل $1,883

اسعار جنيه الذهب   1,445 شيكل $423.88

اسعار كيلو الذهب    206,385 شيكل     $60,553

سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

28 أكتوبر    205.83     180.10     154.37     120.07     102.91

27 أكتوبر    207.45     181.52     155.59     121.01     103.72

26 أكتوبر    207.51     181.57     155.63     121.05     103.75

25 أكتوبر    206.64     180.82     154.99     120.54     103.32

24 أكتوبر    206.64     180.82     154.99     120.54     103.32

23 أكتوبر    206.87     181.02     155.16     120.68     103.44

22 أكتوبر    207.37     181.45     155.53     120.96     103.68

21 أكتوبر    208.94     182.83     156.71     121.88     104.47

20 أكتوبر    207.53     181.60     155.65     121.06     103.77

19 أكتوبر    206.95     181.09     155.22     120.72     103.48

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