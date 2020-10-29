سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020 يحظى باهتمام بالغ لمعرفة أسعاره الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.
وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرض سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.
ويهتم المقبلون على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020 كذلك تهم المستثمرين في فلسطين خاصةً أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.
سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 206.38 شيكل $60.55
سعر الذهب عيار 22 189.19 شيكل $55.51
اسعار الذهب عيار 21 180.59 شيكل $52.99
اسعار الذهب عيار 18 154.79 شيكل $45.42
سعر الذهب عيار 14 120.39 شيكل $35.32
سعر الذهب عيار 12 103.19 شيكل $30.28
اسعار أوقية الذهب 6,419 شيكل $1,883
اسعار جنيه الذهب 1,445 شيكل $423.88
اسعار كيلو الذهب 206,385 شيكل $60,553
سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
28 أكتوبر 205.83 180.10 154.37 120.07 102.91
27 أكتوبر 207.45 181.52 155.59 121.01 103.72
26 أكتوبر 207.51 181.57 155.63 121.05 103.75
25 أكتوبر 206.64 180.82 154.99 120.54 103.32
24 أكتوبر 206.64 180.82 154.99 120.54 103.32
23 أكتوبر 206.87 181.02 155.16 120.68 103.44
22 أكتوبر 207.37 181.45 155.53 120.96 103.68
21 أكتوبر 208.94 182.83 156.71 121.88 104.47
20 أكتوبر 207.53 181.60 155.65 121.06 103.77
19 أكتوبر 206.95 181.09 155.22 120.72 103.48