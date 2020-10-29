سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020 يحظى باهتمام بالغ لمعرفة أسعاره الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرض سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020 بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويهتم المقبلون على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020 كذلك تهم المستثمرين في فلسطين خاصةً أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 206.38 شيكل $60.55

سعر الذهب عيار 22 189.19 شيكل $55.51

اسعار الذهب عيار 21 180.59 شيكل $52.99

اسعار الذهب عيار 18 154.79 شيكل $45.42

سعر الذهب عيار 14 120.39 شيكل $35.32

سعر الذهب عيار 12 103.19 شيكل $30.28

اسعار أوقية الذهب 6,419 شيكل $1,883

اسعار جنيه الذهب 1,445 شيكل $423.88

اسعار كيلو الذهب 206,385 شيكل $60,553

سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 29/10/2020

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 أكتوبر 205.83 180.10 154.37 120.07 102.91

27 أكتوبر 207.45 181.52 155.59 121.01 103.72

26 أكتوبر 207.51 181.57 155.63 121.05 103.75

25 أكتوبر 206.64 180.82 154.99 120.54 103.32

24 أكتوبر 206.64 180.82 154.99 120.54 103.32

23 أكتوبر 206.87 181.02 155.16 120.68 103.44

22 أكتوبر 207.37 181.45 155.53 120.96 103.68

21 أكتوبر 208.94 182.83 156.71 121.88 104.47

20 أكتوبر 207.53 181.60 155.65 121.06 103.77

19 أكتوبر 206.95 181.09 155.22 120.72 103.48