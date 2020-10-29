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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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وسط تحذيرات من استشهاده.. الأسير الأخرس يواصل إضرابه لليوم 95

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:30 - 29 أكتوبر 2020
ماهر الأخرس_ ماهر الاخرس ماهر الأخرس_ ماهر الاخرس
تقارير
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يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم الـ95 على التوالي وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

فقد أكدت محامية الأسير الأخرس أحلام حداد، أن الأطباء يؤكدون على أن الأسير الأخرس في أوضاع صحية حرجة جداً وقد يفارق الحياة في أي لحظة، وهو ويعاني من صداع وتشنجات قد تدخله في غيبوبة لفترات زمنية ما يعد مؤشر خطر على حياته.

وأشارت حداد إلى أنه تم تقديم طلبات كتابية إلى قائد المنطقة العسكري والنيابة الصهيونية ومستشفى كابلان قبل عدة أيام لنقل الأسير الأخرس إلى مستشفى النجاح والمقاصد تم رفضها جميعاً.

وأكدت حداد على أن الأسير الأخرس يطالب بإلغاء الاعتقال الإداري جذرياً وليس فقط لنفسه، بل لجميع المعتقلين إدارياً ولذلك يصر على مطالبه والاستمرار باضرابه.

ويواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم (95) على التوالي، احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال، وسط محاولات من محاميته بالإفراج عنه نظراً لخطورة وضعه الصحي.

 

 

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