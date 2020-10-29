اسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس 29-10-2020

شهدت اسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس 29-10-2020 استقرارًا لا سيما بين سعر الدولار والدينار مقابل الشيكل.

وتعتبر العملات من أكثر الكلمات التي يتم البحث عليها في العالم اجمع نظرًا لأهمية العملات لكافة فئات المجتمعات اضافة إلى تغير الأسعار بشكل دوري.

وجاءت اسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس 29-10-2020 على النحو التالي وفقًا لسعر السوق السوداء:

الدولار الازرق شراء 338.8-339.5 بيع

الدولار الابيض شراء 336-337 بيع

الدينار الاردني شراء 486-487 بيع

اليورو مقابل الدولار شراء 110-112 بيع

اليورو مقابل الشيكل شراء 372-379 بيع

الجنيه المصري مقابل الشيكل شراء 22-23 بيع